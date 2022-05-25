Средняя зарплата в Литве в прошлом году выросла на 10,6%

Средняя зарплата до налогообложения в государственном секторе выросла на 9,8% до 1692 евро, в частном секторе - на 11,1% до 1 531 евро, "на руки" - на 9,1% до 1069 евро и на 10,1% до 974 евро соответственно.

Реальная зарплата за год выросла на 4,8%: в бюджетной сфере - на 4,2%, в частном секторе - на 5,2%.

По статистике, на изменения повлияло повышение базового оклада государственных политиков, судей, чиновников, должностных лиц, служащих и работников бюджетных учреждений, повышение минимальной заработной платы и другие причины.