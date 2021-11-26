Средняя начисленная зарплата в Литве за год выросла почти на 10 процентов

Средняя выплаченная зарплата (нетто) увеличилась на 9,1% до 1012,4 евро, сообщил Департамент статистики.

На годовой рост зарплат повлияло повышение минимальной месячной заработной платы, повышение базового размера должностной зарплаты госполитиков, судей, госслужащих и работников бюджетных учреждений, изменение порядка расчётов не облагаемого налогами минимума доходов и прочие причины.

За квартал (по сравнению со вторым кварталом 2021 года) средняя начисленная заработная плата выросла на 2%, а выплаченная заработная плата выросла на 1,8%.

Реальная зарплата за год повысилась на 3,5%, за квартал - снизилась на 0,2%.