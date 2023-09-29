Среднегодовая инфляция в Литве в сентябре – 4,1%

Если рассматривать основные компоненты инфляции в еврозоне, то можно отметить, что в сентябре сильнее всего за год дорожали продовольственные товары, алкоголь и табачные изделия (на 8,8 проц. по сравнению с 9,7 проц. в августе), за ними – услуги (на 4,7 проц. по сравнению с 5,5 проц. в августе), неэнергетические промышленные товары (на 4,2 проц. по сравнению с 4,7 проц. в августе) и энергетика (-4,7 проц. по сравнению с -3,3 проц. в августе).