Среднегодовая инфляция в Литве в ноябре – 10,2%

 
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически гармонизированному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (ГИПЦ), в ноябре 2023 г. составила 10,2 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Между тем, среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составляла 10,8%, годовая (ноябрь 2023 года по сравнению с ноябрем 2022 года) инфляция составляла 2,3%, а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 2%.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на мясо и продукты из него, фармацевтические изделия, автомобили, услуги общепита, принадлежности и средства личной гигиены, пиво, табачные изделия, а также снижение цен на горюче-смазочные материалы, электроэнергию и теплоэнергию.

Колебание цен на потребительские товары и услуги в ноябре 2023 г., по сравнению с октябрем, как и рассчитанное по ИПЦ, составило -0,4%.

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