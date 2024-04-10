Среднегодовая инфляция в Литве в марте составила 4,8%

 
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Asociatyvioji nuotrauka
Asociatyvioji nuotrauka
ФОТО: Shutterstock

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически гармонизированному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (ГИПЦ), в марте 2024 г. составила 4,8 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 4,8.
Годовая (март 2024 г. по сравнению с мартом 2023 г.) инфляция составляла 0,4 проц., а инфляция, рассчитанная по ИПЦ, была близка к нолю.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на фармацевтические изделия, услуги общепита, автомобили, табачные изделия, мясо и продукты из него, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, а также снижение цен на электроэнергию, твердое топливо, теплоэнергию и овощи.

Колебание цен на потребительские товары и услуги в марте 2024 г., по сравнению с февралем, составило -0,1 проц., рассчитанное по ИПЦ составило -0,2 проц.

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