2024.09.10 10:29

Среднегодовая инфляция в Литве в августе составила 1,5%

 
ELTA
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Инфляция
Инфляция
ФОТО: Denys Kurbatov | Shutterstock

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по методологически гармонизированному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (ГИПЦ), в августе 2024 г. составила 1,5 проц., сообщает Государственное агентство данных.

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 1,2 проц.

Годовая (август 2024 г. по сравнению с августом 2023 г.) инфляция составила 0,8 проц., а инфляция, рассчитанная по ИПЦ – 0,7 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по ГИПЦ, в основном повлиял рост цен на услуги общепита, фармацевтические изделия, табачные изделия, отпускные поездки, никуда не причисленные, финансовые услуги, техосмотр и ремонт личных транспортных средств, а также снижение цен на твердое топливо, горюче-смазочные материалы, электроэнергию, газ, овощи.

Колебание цен на потребительские товары и услуги в августе 2024 г., по сравнению с июлем, составило -0,5 проц., рассчитанное по ИПЦ составило -0,4 проц.

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