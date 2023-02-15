Годовая инфляция – январь 2023 г. по сравнению с январем 2022 г. – составила 18,5 проц., рассчитанная по ИПЦ – 20 проц.
На годовую инфляцию, рассчитанную по СИПЦ, в основном повлиял рост цен на молоко и молочные продукты, сыры и яйца, мясо и мясные продукты, твердое топливо, электроэнергию, хлеб и зернопродукты, автомобили, услуги общественного питания, овощи, изделия и материалы для содержания и ремонта жилья, горюче-смазочные материалы, а также снижение цен на устройства приема, записи и воспроизведения аудио и видео, телефонное оборудование.
Изменение цен на товары и услуги в январе текущего года, по сравнению с декабрем прошлого года, составило 0,6 проц., изменение цен, рассчитанное по ИПЦ – 0,7 проц., отмечают в сообщении.
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