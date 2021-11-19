Среди крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы – Maxima, Palink, Lidl, Norfa

В рейтинге 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы 2020 года, составленном Coface, оказались торговые сети Maxima LT, Palink, Lidl Lietuva и Norfos mazmena.
Директор Ассоциации торговых предприятий Литвы Рута Вайнене отмечает, что розничная торговля в Литве создает 6,8% добавочной стоимости, это четвертый сектор по объему создаваемой добавочной стоимости, и он больше, чем, например, в производстве продуктов питания.
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