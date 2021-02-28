"Во время первого карантина мы много всего накупили и, может быть, не так часто ходили в магазины. Во время второго карантина мы посещаем физический магазин в среднем около 15 раз в месяц", - сказала она в передаче "День на Delfi".
Во время первого карантина, по словам И. Лепп, население посещало физические магазины в среднем всего 7,5 раз за месяц.
В настоящее время жители Литвы посещают интернет-магазины в среднем 3,2 раза в месяц.
"Многие люди испробовали их, но остались верны физическим магазинам", - сказал И. Лепп.
По ее словам, во время второго карантина одним из вариантов выхода из дома стало посещение магазина.
Кроме того, в обычных магазинах проводятся акции.
Чаще посещая обычные магазины, жители тратят меньше денег на разовую покупку.
"Во время первого карантина, когда мы ходили в магазин 7 раз в месяц, мы тратили около 51 евро, теперь ходим чаще и наша корзина меньше - около 36 евро", - сказал директор NielsenIQ Baltics.
По ее словам, аналогичные тенденции зафиксированы во всех возрастных группах.
"89 процентов студентов говорят, что посещают обычные магазины. По сравнению с пенсионерами большой разницы нет. 90% из них посещают обычные магазины", - рассказала И. Лепп.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: те, кому не нравится эта власть, смогут в 2024 году выбрать ту, которая понравится (124)
Комментируя развернувшиеся в последние недели бурные...
Беларусь: по росту цен ударят "заморозкой", за которую заплатят "жирные коты", а потом и все белорусы (88)
В Беларуси ограничили рост цен на социально значимые...
"Он умел читать время". О работе с Борисом Ельциным вспомнили Витаутас Ландсбергис, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук (190)
В феврале исполнилось бы 90 лет первому президенту...
Сравнили потребительские привычки литовцев во время первого и второго карантина: в магазины ходят вдвое чаще (5)
Исследование показывает, что потребительские привычки...
Год с коронавирусом в Литве: важнейшие даты (2)
В воскресенье исполняется год с выявления первого...