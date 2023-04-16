Сравнили цены на жилье в странах Балтии: где дешевле?

В прошлом году на рынке жилья стран Балтии наблюдались колебания цен. Если в первой половине 2022 года цены явно росли, то в дальнейшем, по мере роста стоимости жизни и снижения покупательной способности населения, цены либо стабилизировались, либо даже несколько снизились. Цены стабилизировались в первые месяцы этого года и должны оставаться стабильными в течение первой половины этого года.

Более долгосрочные прогнозы определяются различными факторами – инфляцией, уровнем заработной платы, валовым внутренним продуктом, решениями Европейского центрального банка, а также ценами на энергоресурсы, увеличением предложения на вторичном рынке.

После новостей о повышении цен на отопление с лета 2022 года количество выставленных на продажу домов увеличилось. По сравнению с январем и декабрем прошлого года количество объявлений на порталах недвижимости увеличилось на 80% в Латвии, на 64% в Эстонии и на 44% в Литве.

Средняя цена квадратного метра жилья на вторичном рынке самая низкая в Латвии - 1040 евро, в Литве - 1400 евро, а в Эстонии - 2500 евро.

"Высокая инфляция и растущие счета за коммунальные услуги в зимние месяцы, вероятно, способствовали появлению на рынке пустующих домов. Чтобы сократить расходы, владельцы решили их продать. Предложение, вероятно, снова сократится в конце отопительного сезона. В целом среднее количество свободных единиц жилья на рынке в этом году может остаться на уровне прошлого года", — говорит Ольга Казанавичене, руководитель отдела кредитных продуктов банка Luminor.

Цены на жилье в новых проектах недвижимости в странах Балтии не менялись со второй половины 2022 года и в ближайшее время должны остаться на том же уровне.

Сравнивая рынок недвижимости этого сегмента с соседними странами, средняя цена квадратного метра в новостройке в Латвии составляет 2300 евро, что намного меньше, чем в Литве (2900 евро) и Эстонии (3000 евро) за квадратный метр.

"Шансов на то, что цены на новое жилье в этом году снизятся, мало, потому что стоимость строительства высока, а предложения нового жилья недостаточно", - считает О. Казанавичене.

По данным банка Luminor, средний размер жилищного кредита в зимние месяцы (декабрь-февраль) был самым высоким в Эстонии — около 138 тысяч евро, в Литве — 111 тысяч евро, а в Латвии — 91 тысяча евро.