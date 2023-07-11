11 июля 2023 г. 08:23

Сравнение цен в Литве и Латвии – первое впечатление вызвало удивление

 
Рома Мацияускайте
ru.DELFI.lt
ФОТО: R. Macijauskaitės nuotr.

В выходные дни семья из Литвы решила посетить Латвию. Латвийское взморье на этот раз оставили в стороне и отправились в Даугавпилс, второй по величине город страны с населением 80 000.

Семья посетила Даугавпилсскую крепость, холм Базницкалнс (Церковная горка), где на небольшом расстоянии друг от друга стоят храмы четырех конфессий: кафедральный собор Мартина Лютера, католический костел Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, православная Двинская гарнизонная церковь (Борисо-Глебский собор) и старообрядческий храм Рождества Пресвятой Богородицы и Святителя Николы.

День выдался жаркий, поэтому семья решила зайти в магазин за напитками и едой. Ближе всего был магазин сети Rimi.

Больше всего семью удивило, что цены в магазине не изменились – были такими же, как год назад. В Литве за это время все подорожало минимум на 20%.

Тогда семья начала фотографировать цены на продукты, чтобы сравнить их с литовскими. Поскольку домой вернулись поздно и в магазин пойти не могли, цены в литовском магазине этой сети смотрели в электронном магазине. Хотелось сравнить цены в тот же день.

Итак, что из этого вышло. Выяснилось, что в Литве дороже продукты первой необходимости - хлеб, помидоры, сыр, в Латвии дороже майонез, конфеты, чипсы и минеральная вода.

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