Сравнение цен на сливочное масло: в Литве в 2-3 раза дороже, чем за границей

В одной группе на фейсбуке женщина поделилась информацией о том, что литовское масло в Польше дешевле, чем в Литве.

"Сегодня я удивилась, увидев это сливочное масло в Подкарпатском воеводстве Польши в магазине Szubryt. Ведь это продукция Žemaitijos pienas? А цена – отличается ли от литовской?" – вопрошала она.

Другие комментаторы сравнивали с ценами на сливочное масло Žemaitijos pienas в Литве (для польского рынка производится масло под названием Džiugas) и пришли к выводу, что – продукт тот же, отличается лишь упаковка, а разница в цене - больше чем в 3 раза. В Польше 200 г масла Džiugas стоит около 1 евро, а в Литве 3,29–3,69 евро, в зависимости от магазина.

Представитель портала Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сравнил цену на сливочное масло в Литве и в эстонском магазине Prisma. Там масло в два раза дешевле – 1,65 евро.

"Литовские производители из-за лояльности покупателей устанавливают такие цены, в Литве покупателей больше, вот и зарабатывают больше. На другие рынки они не могут продать дороже, никто не покупает", – сказал Delfi эксперт.

"Факт налицо - местные производители зарабатывают очень много: все от Žemaitijos pienas до Pieno žvaigždės. На других рынках они должны продавать по нормальной цене, какая установилась на тех рынках", – прибавил Чепкаускас.

По словам собеседника, сам производитель может найти разные объяснения.

"Что касается Žemaitijos pienas, то производитель может объяснять, что дело в том, что тот бренд идет на экспорт, что масла Džiugas в Литве нет или что это изготовлено по заказу польского заказчика", – предположил он.

Delfi обрящался за комментарием в компанию Žemaitijos pienas, но ответа не получил.

Чепкаускас обратил внимание и на молочный кризис в Литве.

Напомним, что президент Литвы Гитанас Науседа на прошлой неделе встречался с представителями сельскохозяйственного, пищевого и торгового секторов, обсуждалась ситуация в секторе производства молочных продуктов.