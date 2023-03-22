Сравнение цен каршеринговых компаний: у кого дешевле?

Дешевле всего стоят услуги компании Spark. Самое дешевое предложение - 15 центов в минуту и 5 центов за километр. Самая высокая цена в этой компании - 27 центов в минуту и 23 цента за каждый километр.
Чтобы получить самую дешевую услугу в компании Bolt, надо искать машины марки Peugeot, ее аренда обойдется в 5 центов за минуту и 18 центов за километр. Самый дорогой вариант поездки в этой компании - Audi A5 – цена 27 центов в минуту и 23 за километр. Дополнительно за топливо клиенты не платят. Чтобы взять машину, надо заплатить за то, что она откроется.
Цены на машины CityBee начинаются с 13 центов за минуту и 22 центов за километр. Дороже всего обойдется поездка на Toyota RAV4 Premium - от 27 центов в минуту и 29 центов за километр.
Эта цена похожа на цены в Bolt и Spark: а цена за километр на 6 центов выше.
Итак, по городу дешевле всего ездить на машинах компании Spark, а самый дорогой вариант - CityBee.
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