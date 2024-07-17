Спустя месяц после раздачи мишленовских звезд один ресторан уже поднял цены

„Цена выросла только потому, что мы приняли 5 членов команды, просто так цены не повышали. Мы пытаемся сохранить такой уровень цен, чтобы каждому гостю было по карману. Мы не собираемся становиться дорогим рестораном“, – сказал Delfi шеф ресторана Мартинас Прашкявичюс.

Цены за месяц поднялись только в ресторане Džiaugsmas. Если прежде дегустационный ужин стоил 86 евро на человека, то сейчас - 99 евро (на 15% больше).

Красные вывески Michelin около ресторанов уже красуются, а какие перемены произошли внутри? Об этом Delfi спрашивал у представителей ресторанов.

В июне сообщили, что по одной мишленовской звезде эксперты дали четырем столичным ресторанам –Džiaugsmas, Demo, Pas mus и Nineteen18. Ресторан Red Brick в деревне Радишкис (Укмергский район) получил зеленую звезду за устойчивую гастрономию.

По его словам, трудоустроены официанты, посудомойщики, другие работники на кухне.

Изменилось ли меню? Прашкявичюс сказал, что перемены могут быть, но они связаны с сезонностью.

„Меню понемногу меняется, трудно даже сказать, что именно, но это зависит от сезона“, – пояснил он.

Если сравнить изменения ен за последний месяц, то можно найти незначительные перемены. Например, сырные чипсы месяц назад стоили 12, а сейчас 13 евро. Правда, сейчас есть такие блюда, которых месяц назад не было, поэтому и цены сравнить не получится.

Например, баранина с кремом из баклажана и морковью стоит 37 евро, говяжий тартар с квашеной смородиной и жареной петрушкой – 26 евро.