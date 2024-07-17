Спустя месяц после раздачи мишленовских звезд один ресторан уже поднял цены

В июне сообщили, что по одной мишленовской звезде эксперты дали четырем столичным ресторанам –Džiaugsmas, Demo, Pas mus и Nineteen18. Ресторан Red Brick в деревне Радишкис (Укмергский район) получил зеленую звезду за устойчивую гастрономию.
Красные вывески Michelin около ресторанов уже красуются, а какие перемены произошли внутри? Об этом Delfi спрашивал у представителей ресторанов.
Цены за месяц поднялись только в ресторане Džiaugsmas. Если прежде дегустационный ужин стоил 86 евро на человека, то сейчас - 99 евро (на 15% больше).
„Цена выросла только потому, что мы приняли 5 членов команды, просто так цены не повышали. Мы пытаемся сохранить такой уровень цен, чтобы каждому гостю было по карману. Мы не собираемся становиться дорогим рестораном“, – сказал Delfi шеф ресторана Мартинас Прашкявичюс.
По его словам, трудоустроены официанты, посудомойщики, другие работники на кухне.
Изменилось ли меню? Прашкявичюс сказал, что перемены могут быть, но они связаны с сезонностью.
„Меню понемногу меняется, трудно даже сказать, что именно, но это зависит от сезона“, – пояснил он.
Если сравнить изменения ен за последний месяц, то можно найти незначительные перемены. Например, сырные чипсы месяц назад стоили 12, а сейчас 13 евро. Правда, сейчас есть такие блюда, которых месяц назад не было, поэтому и цены сравнить не получится.
Например, баранина с кремом из баклажана и морковью стоит 37 евро, говяжий тартар с квашеной смородиной и жареной петрушкой – 26 евро.
Говяжьи ребрышки в винном соусе с сезонными овощами и картофельной запеканкой стоят 64 евро. Сказано, что это порция на двоих.
В других ресторанах изменений не было. Например, в ресторане Demo авторский ужин из 10 блюд, как и месяц назад стоит 85 евро на человека, блюдо из рыбы и фермерских товаров - 55 евро на человека. Сочетание напитков дополнительно обойдется в 50 евро.
В ресторане Nineteen18 дегустационный ужин стоит 94 евро. Предлагают тартар, бейгл, пельмени и т.д.
Меню ресторана Pas mus в интернете найти не удалось, но в 2023 г. дегустационный ужин стоил 80 евро.
Стоимость ужина не изменилась и в Red Brick – она осталась 87 евро на человека, семейный обед – 45 евро.
Совладелец ресторана Demo и кафе Demo versijа Даля Маурицайте–Калинаускене сказала, что они цены не повышали, поскольку звезды дают за то, каким ресторан был, это не обязательство что-то менять.
„Это оценка за то, какими мы были, а не для того, чтобы мы что-то делали дальше. Ты должен стараться удовлетворить все потребности, радоваться, что люди нас видят“, – сказала Delfi Маурицайте–Калинаускене.
Она признала, что цены на некоторые блюда зависят от сезона.
Собеседники заверили, что последний месяц был активным, поток гостей вырос. По словам Прашкявичюса, рост составил 40%.
„Поток клиентов вырос, месяц был активным. Гости - в основном литовцы, иностранцев было меньше, но все гости казались счастливыми, радовались“, – сказал шеф.
Значит ли это, что столик надо бронировать заранее? Собеседник сказал, что это необязательно. „За несколько недель это делать не надо, достаточно за 3–4 дня. Мы работаем 6 дней в неделю, место можно найти, бывают дни активные, бывают и поспокойнее“, - сказал он.
Маурицайте–Калинаускене точно не могла сказать, насколько вырос поток клиентов, поскольку все зависит от сезона и праздников.
„Последних данных у меня нет, но, как мы говорили с командой, мы на платформе Tablein“ открываем бронирование за 1-1,5 месяца. Места заполняются быстро“, – сказала собеседница.