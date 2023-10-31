Спикер Сейма: надо обсудить все возможные варианты налога на недвижимость

"Есть различные возможные варианты налога на недвижимость, и я думаю, что их все необходимо обсудить. По сути, мы всегда высказывались за несколько основных принципов. То есть это должен быть муниципальный налог и ножницы должны быть как можно шире. И теперь есть предложение, которое должно снизить некоторое беспокойство у людей по поводу жилых помещений – чтобы ножницы были 0,05-0,5%, а 3 или 4% применялись бы скорее в качестве санкции за заброшенное имущество. Я думаю, что такое предложение является рациональным", – заявила журналистам во вторник В. Чмилите-Нильсен.