Созданная двумя братьями империя Aldi: сходство с Lidl, цены и ассортимент

Издание Verslo žinios в понедельник сообщило, что Aldi намеревается за год открыть в Литве 15 магазинов. Сами представители компании порталу Delfi эту информацию не подтвердили.

"Компания Aldi Sud постоянно оценивает потенциал разных рынков. Однако наша политика такова, что мы не сообщаем информацию о возможном расширении", – сказано в комментарии компании.

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Delfi обратился за комментарием и в компанию Aldi Nord, которая занимается расширением в нашем регионе. Однако и она от комментария отказалась: "Спасибо за письмо, но, согласно нашим правилам, мы никакие новости, появившиеся в СМИ, не комментируем".

Однако один из источников Delfi указал, что намерения Aldi вполне серьезные. По его словам, Aldi ищет в Литве склад, офис, а в 5 городах - места для магазинов площадью 1000-2000 кв. м. Первые магазины могут открыться в 2022 г.

Есть две компании Aldi: Aldi Nord и Aldi Sud, Обе они зарегистрированы в Германии как ALDI Einkauf GmbH & Co. oHG и ALDI SÜD GmbH & Co. OHG.

Компания разделилась в 1960 г., когда братья Карл и Теодор Альбрехты поссорились из-за продаж сигарет. Aldi Nord сейчас принадлежит Теодору Альбрехту-младшему и его детям, а Aldi Sud – детям второго брата Беате Хейстер и Карлу Альбрехту-младшему.

Кстати, первый магазин братья Карл и Теодор унаследовали от своей матери. Теодор Альбрехт скончался в 2010 г. в возрасте 88 лет. Тогда, по данным Forbes, он был 31 номером в списке самых богатых людей на планете, его состояние оценивалось в 16 млрд. долларов. Карл скончался в 2014 г. в возрасте 94 лет. Forbes оценил его состояние в 29 млрд. евро и назвал самым богатым человеком в Германии.

Компании Aldi начали глобальное расширение в 1966 г. Во всем мире у сети есть больше 10 000 магазинов.

Представитель портала Pricer Пятрас Чепкаускас сказал, что Aldi, как и Lidl входит в 10-ку торговых сетей всего мира.

"Lidl появился позже и начал бизнес как копия Aldi, но из-за более успешного международного расширения и принятых стратегических решений стал популярнее Aldi", – рассказал эксперт.

Чепкаускас заметил, что и сейчас между Aldi и Lidl есть сходства. "Сами магазины похожи, оснащение схожее – отличается лишь дизайн", – сказал он.

Представитель Pricer сказал, что приход Aldi пойдет на пользу рынку.

"В магазинах и на складах будет работать похожий эффективный моторчик, как у Lidl, в основе которого - хорошо оплачиваемый персонал, если сравнивать с другими литовскими сетями", – сказал он.

Чепкаускас считает, что ассортимент Aldi в Литве будет как в Польше. У Aldi в Польше есть 168 магазинов, млрд. злотых (0,33 млрд. евро). Между тем Lidl Polska с 720 магазинами и оборотом в 18,5 млн. злотых (4 млрд. евро) занимает второе место в Польше.

Чепкаускас считает, что в ассортименте Aldi в Литве будет немало польских товаров, а также будет разыгрывать карту "немецкого качества" с помощью немецких товаров.

В новом пасхальном каталоге Aldi в Польше можно увидеть такие цены: 20 яиц за 8,99 злотых (1,95 евро), 6 сосисок за 2,99 злотых (0,65 евро), 250 г маскарпоне за 3,99 злотых (0,87 евро), 500 г. свиного фарша за 5,99 злотых (1,3 евро), 400 г хлеба с семенами за 2,99 злотых (0,65 евро), 100 г. шоколада за 2,29 злотых (0,5 евро) и т.д.

Чепкаускас прогнозирует, что сначала Aldi будет избегать прямой конкуренции с Lidl и нацелится на старожилов рынка – Maximai, Iki, Rimi и Norfa.

"Больше всего пострадают магазины этих сетей небольшого формата – Maxima X и XX, все Iki, Rimi Supermarket, Norfa S, L, XL. Литовским сетям нельзя дремать, особенно если иметь в виду, что у них нет противоядия от Lidl, а тут появится еще одна похожая сеть только с более дружелюбной позицией в отношении местных производителей", – сказал эксперт.

"Литовские сети должны готовиться в течение трех лет отдать еще 10% рынка – одни больше, другие меньше", – сказал Чепкаускас.