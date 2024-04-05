Совладелица старейшего ресторана в Зарасай: когда мне говорят, что кто-то закрылся, отвечаю – недостаточно работали

"Я всегда мечтала открыть ресторан. Думала, буду сидеть как госпожа у хрустальных бокалов. Если бы вернуть время назад, все равно, наверное, этим занялась бы. Я не жалею", – прибавила предприниматель.

"Русских здесь немало, так они его и называли. Мы думали над названием, но, к примеру, спрашивает рабочий, куда привезти материалы, ему объясняешь, а он: "А, знаю-знаю, туда, где монополька была". Так и назвали", – рассказала Балене.

Название этого ресторана появилось так - он открылся в здании, где в советское время находился единственный в городе магазин алкогольных напитков, местные называли его "монополькой".

"Мы как один кулак работали разными способами. Снизили нагрузку, кто-то ушел в отпуск, но закрываться мы не хотели", – сказала Балене.

Ресторан Альгирдаса и Виргинии Балисов уже 22 года находится в центре Зарасай. Он не закрывался и во время пандемии.

"Больше ничего особенного у нас нет, просто стараемся, чтобы было вкусно. Есть цеппелины, пицц у нас нет, с ними не подружились", – рассказала собеседница.

Самое популярное блюдо в ресторане, которое знают не только местные, но и вильнюсцы, каунасцы и туристы из других городов - это соленая ряпушка с горячей картошкой.

"Я коллективу всегда говорю: если закрываются, значит, недостаточно работали. Если каждого клиента обслуживать, как последнего на Земле, или по крайней мере стараться так обслуживать. Если всего себя отдавать, то это вернется", – считает Балене.

По ее словам, секрет такой продолжительной карьеры - "не считать рабочие часы и ставить перед собой задачи выше тех, которые тебе под силу".

По ее словам, ресторан уже почувствовал отказ от льготного НДС , поэтому цены в меню увеличились на 5–10%.

"В среднем поесть можно за 15 евро - это главное блюдо, десерт, кофе, напиток. Мы не можем дешево работать, ведь используем хорошие продукты. Например, жаркое жарим только из свиной шеи или корейки, а не из окорока", – заметила она.

Цены в Monopolis, по словам Балене, не низкие, местные иногда из-за этого бубнят недовольно. Она отметила, что дешево работать не получается.

"Раньше каждые выходные были дни рождения, юбилеи. Сейчас все скромнее, на день рождения приходят 5–10 человек. Садятся, едят и расходятся. Нет такого, как было прежде, что на день рождения весь ресторан заказывали, все гудело. Но я не огорчаюсь, миллионы мы никогда не зарабатывали", – сказала предприниматель.

Сейчас в ресторане работают 10 человек, летом бывает 15–16 работников.

Работают не только местные, есть женщина из Купишкиса, две беженки из Украины.

"У нас условия работы нормальные. Наши работники о моббинге только по телевизору слышали. Если нормально себя ведешь с людьми, они будут нормально работать. Я всем с первого дня говорю, "вы работаете не на меня, а на себя, чтобы себе могли купит, что хотите". Когда человек на себя работает, все бывает хорошо", – сказала женщина.