Советы эксперта по финансам: как подготовить свой кошелек к отопительному сезону

Высокие цены на электроэнергию и рекордная инфляция не обещают в ближайшее время финансового спокойствия и легкого приближающегося холодного сезона, поэтому к нему необходимо начать готовиться как можно раньше, предупреждает руководитель Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

Бюджет нужен как никогда

Анализировать расходы и записывать их в отдельные графы – невеселое занятие. И все-таки, чтобы управлять своими финансами, каждый должен составить бюджет и постоянно следить за ним. В ситуации, когда цены растут быстрее зарплат, управление бюджетом может сэкономить немало нервов и вселить чувство, что мы контролируем ситуацию.

Чтобы спланировать бюджет, важно последовательно пересматривать и отмечать ежедневные расходы за последние два месяца. Здесь важен каждый евро, так как ежедневные маленькие и приятные мелочи в конце месяца могут превратиться в немалую сумму.

Даже если в выписке счета видим, что сумму потратили в продовольственных магазинах, это необязательно означает, чтобы были приобретены необходимые продукты – там могут скрываться и совершенно ненужные мелочи, которые "упали" в корзину для покупок во время ожидания очереди к кассе.

Когда уже точно знаем, на что и сколько денег тратим, можем оценить, какие расходы действительно необходимы, а от каких можно воздержаться. В таблице бюджета надо выделить отдельные строчки и для аренды жилья или взноса по кредитам, коммунальных платежей, транспорта, продовольствия, экономии и похожих крупных нужд. Когда траты на важнейшие необходимые статьи расходов начнут расти, например, за отопление, будет намного яснее видно, как перераспределить доходы в связи с изменившимися расходами.

Необходимо позаботиться о финансовом резерве

На экономию и инвестирование рекомендуется откладывать около 20 проц. своих месячных доходов. Поэтому если до сих пор вы не слишком экономили и у вас не было привычки "трудоустроить" часть своих доходов, инвестируя их, или если у вас небольшие доходы, можно начать и с меньшей части доходов.

Финансовая подушка в сумме от 3 до 6-месячных расходов важна не только потому, что защитит вдруг уменьшившиеся доходы или выросшие расходы. Она будет способствовать и лучшему психологическому самочувствию, что в сегодняшних обстоятельствах не менее важно.

Что делать, если финансового резерва еще нет и не за что его быстро накопить? Если так случилось, надо вернуться к инвентаризации расходов, заново обдумать, например, необходимость использования автомобиля, пересмотреть вещи, накопившиеся в кладовках, шкафах и на балконах – может быть часть их можно продать. Не следует исключать также возможность дополнительного заработка, увязывая это с основной работай.

Цукини соседки скажем "да"

Тщательное планирование финансов и экономия являются главными способами подготовиться к холодному сезону. Но простые каждодневные финансовые решения также могут оказать положительное влияние.

Один цукини, который ежегодно предлагает нам соседка, не разрешит головоломку расходов на продовольствие, но может стать прекрасным символом более изобретательного планирования меню. Стоит помнить, что сэкономить при готовке еды поможет включение в рацион сезонных овощей и различных консервов, а также рецептов с медленнее портящимися продуктами.

Идти в магазин рекомендуется только со списком товаров и полным желудком – это рекомендации, о которых не раз слышали, но они очень действенны, помогают отовариваться рациональнее и экономнее. Ведь когда ты голоден, хочется всего здесь и сейчас. Так что риск накупить не очень нужных продуктов значительно возрастает.

А как с экономией энергоресурсов? Уже редко в домах можно встретить лампочки накаливания, но, если они у вас еще есть, самое время заменить их на более экономичные лампочки LED. Попробуйте также выработать навык выключать из розеток неиспользуемые электроприборы и свет в неиспользуемых помещениях – сделать это несложно, а электроэнергия экономится.

Жильцы домов более новой постройки могут управлять расходами за отопление, регулируя интенсивность отопления, но, к сожалению, жителей многоэтажек старой постройки ждет немалый вызов. Если вы уже сегодня видите, что ноша окажется не по силам, стоит поинтересоваться возможностью распределить расходы за отопление на весь год. Люди с более скромными доходами должны поинтересоваться возможностью получения компенсации за расходы на отопление.