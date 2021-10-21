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На фоне нехватки газа в Евросоюзе и скачка цен на него страны ЕС должны сами производить больше энергии из возобновляющихся ресурсов, заявила советник президента Литвы.
Asta Skaisgirytė
Asta Skaisgirytė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"В долгосрочной перспективе ответ заключается в том, чтобы как можно больше энергии производить в ЕС, и, что тоже возможно, переходить к чистой энергии. Чистая энергия производится на месте, сами страны могут ее производить и не будет зависимости от иностранных поставщиков", - заявила Аста Скайсгирите.

Она отметила, что Литва может поделиться опытом строительства терминала сжиженного газа в Клайпеде, что позволило снизить цену на одну пятую.

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"У нас тоже есть этот опыт, который мы можем назвать хорошим примером для всего ЕС. Беда в том, что ЕС 90% газа и нефти импортирует из третьих стран. Значит, эти третьи страны - Россия, Алжир и другие - могут диктовать нам цены на газ", - заявила она.

Президент Гитанас Науседа принимает участие в Европейском совете, где будут обсуждаться и цены на энергоносители.

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