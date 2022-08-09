Советник президента считает, что пик инфляции в Литве уже достигнут: очевидно, что цены не могут расти бесконечно

"Очевидно, инфляция, наверное, не может расти бесконечно. Мы видим, что темп роста, дополнительный прирост инфляции замедляется. Но цены на энергоносители, которые снова переживают стремительный рост, вызывают обеспокоенность. Цены на электроэнергию в июле особенно подскочили. Мы видим, что на рынке газа огромная неопределенность, с приближением зимы там много факторов риска", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказал В. Аугустинавичюс.

"Также цены на продукты питания, которые по-прежнему очень высокие. Продовольственная инфляция составляет около 30 проц. Это беспрецедентные размеры, и это требует определенных мер, чтобы помочь населению амортизировать этот шок", - продолжил он.

Советник Группы по социальной и экономической политике офиса президента не исключает, что одной из таких мер может быть уже ранее названная льгота по налогу на добавленную стоимость (НДС) для продуктов питания.

"При высоком уровне инфляции, возможно, следует рассматривать все меры. Разумеется, льгота по НДС должна совмещаться с дополнительными предохранителями. Такими предохранителями может быть и объявление двух цен, одна из которых - до введения льготы по НДС", - утверждает он.

Однако, по мнению советника президента, следует начинать с мер, повышающих доходы жителей, и только потом оценивать возможности применения других мер.

"Первое, что нужно сделать, - это увеличить доходы людей. Следует обсуждать увеличение размера необлагаемого налогом дохода, инструментов детских денег, субсидий на оплату электроэнергии и газа", - подчеркнул В. Аугустинавичюс.

В июле 2022 г. годовая инфляция (июль 2022 г. по сравнению с июлем 2021 г.) составила 21,6 проц., в понедельник сообщил Департамент статистики. Цены на потребительские товары за год возросли на 25,6 проц., на услуги – 12,3 проц. Цены, администрируемые государственными и муниципальными учреждениями, за год возросли на 32 проц., рыночные – на 20 проц.

В июле текущего года по сравнению с июнем цены на потребительские товары и услуги выросли на 1,2 проц. Цены на потребительские товары за месяц увеличились на 1,3 проц., услуги - на 1,1 проц.

По данным за июль, среднегодовая инфляция составляет 13,4 проц.