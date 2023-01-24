Советник президента: поставщики должны обеспечить потребителям обещанную пользу от либерализации

По ее словам, Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) и независимые поставщики бытовым потребителям должны обеспечить всю обещанную пользу от либерализации рынка электроэнергии.

"Мы надеемся, что ГСРЭ следит за рынком, оценивает, и при снижении цен участники рынка соответственно реагируют своим ценообразованием. И именно ГСРЭ сделает все, чтобы население ощутило всю обещанную пользу от либерализации", — заявила во вторник радиостанции Žinių radijas старший советник президента по вопросам социальной политики и экономики.

По ее словам, бытовым потребителям должно гарантироваться разнообразие планов электроснабжения, возможность смены поставщика электроэнергии, а также конкуренция между поставщиками, "конкурирующими между собой" и "предлагающими клиентам наиболее привлекательные условия".

"Именно сейчас и сложилась та ситуация, когда мы действительно должны гарантировать людям пользу от либерализации – чтобы она стала ощутимой. Это – ответственность как наших учреждений, так и поставщиков", – подчеркнула она.

Между тем предусмотренная государством максимальная компенсация в первом полугодии 2023 г. составляет 28,5 центов/кВтч, что, по словам И. Сегаловичене, адекватно и такая компенсация должна применяться впредь.

"Президент высказался за адекватную компенсацию в этом году. Сегодня у нас есть достаточно адекватный механизм компенсации цен населению (на электроэнергию – ELTA), и этим нужно пользоваться. Потому что это государственная помощь, которой нужно пользоваться в столь сложное время", – сказала советник Г. Науседы.

В Литве уже завершились два этапа либерализации рынка электроэнергии, в ходе которых поставщика выбрали около 70 проц. всех бытовых потребителей. Заключительный этап либерализации продлится до 18 декабря 2025 г. – к тому времени выбрать поставщика должны жители, за год потребляющие до 1 тыс. кВтч электроэнергии.