Советник президента: немецкие компании не покинут Литву из-за давления Китая

По ее словам, такие заверения были даны этими компаниями накануне визита Гитанаса Науседы в Германию в четверг.
"Известно, что об этом президент поговорит и с руководством Германии. Хорошо, что перед визитом мы получили заверения от немецких компаний, базирующихся в Литве, что они не намерены уходить", — заявила в четверг радиостанции LRT Скайсгирите.
Она отметила, что Китай ввел против Литвы необъявленные санкции, и одним из их аспектов является угроза международным компаниям, что они не смогут продолжать работу с Китаем, если Литва не изменит свою позицию по Тайваню.
Тем не менее Скайсгирите заверила, что Литва хотела бы нормализовать дипломатические отношения с этой крупнейшей в мире по численности населения страной.
Осенью Китай остановил грузовые поезда в Литву, выдачу разрешений на экспорт продуктов питания, снизил кредитные лимиты для литовских компаний и поднял цены, кроме того, он вывел Литву из таможенной системы, поэтому литовские грузы не могут попадать в страну.
Также сообщается, Китай пытается вынудить иностранные компании отказаться от использования в своем производстве компонентов, произведенных в Литве.
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