Советник президента: наивно надеяться, что сокращение объемов производства не окажет негативного влияния на экономику

"За три месяца года объемы производства в обрабатывающей промышленности сократились примерно на 10 проц. Не стоит быть слишком наивными, ведь очевидно, что это отразится и на первой оценке валового внутреннего продукта", – сказала во вторник И. Сегаловичене в интервтью Žinių radijas.

По словам советника президента Гитанаса Науседы, сокращение объемов производства было вызвано снижением потребления конечными потребителями и предприятиями в Европейском союзе вследствие роста цен на энергоносители и процентных ставок, а Европейский союз, по словам представителя Офиса президента, является основным рынком для литовских промышленников.

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"И в Литве мы видим, что оборот розничной торговли также сократился примерно на 5 процентов", – уверяла И. Сегаловичене.

Она также отметила, что на результатах литовской промышленности также негативно скажется и китайская экономика, восстанавливающая после ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

"Хотя и чуть медленнее, чем предсказывали зарубежные эксперты, но это тоже происходит. За первые два месяца года производственные мощности промышленности Китая выросли почти на 2,5 проц. после их замедления в декабре вследствие более жестких ограничений, связанных с пандемией. Это повышает конкуренцию на мировом рынке, конечно, и для некоторых литовских производителей продукции", – сказала представитель Офиса президента.

По ее словам, государственные учреждения должны активно заняться поиском мер по стимулированию экономики, а Правительство не должно пассивно наблюдать за экономической ситуацией в Литве, свою недееспособность оправдывая глобальными экономическими явлениями.

"Они должны быть очень инициативными, чтобы экономика нашей страны, которой удалось вырваться из пандемии COVID-19, по сути не обескровила. Мы должны найти в себе силы в этот непростой период вернуться на более устойчивый путь экономического роста", – сказала И. Сегаловичене.

"Государственная политика, административные решения не должны запаздывать, что мы часто наблюдаем в последнее время. Предлагаемые решения должны быть эффективными, (…) такими, чтобы давать положительный результат. Поэтому Правительство в роли пассивного наблюдателя, указывающего только на глобальные явления, сильно проиграет", – сказал советник.

Представитель Офиса президента отметила, что Г. Науседа предлагает обеспечить доступ к капиталу, улучшить инвестиционную среду, расширить налоговые льготы для технологического обновления и уделить внимание литовскому экспорту.