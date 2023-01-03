"Конкуренция есть. Нам просто нужно иметь в виду, что, возможно, она не такая, какой мы ее себе представляли. Случай с Perlas Energija показал, что новые игроки недостаточно хорошо оценили свои возможности и недостаточно хорошо управляли рисками. В результате на рынке остались крупные игроки, такие как наш литовский Ignitis, а также латвийские и эстонские компании соответственно. Хорошо, что эти компании являются крупными игроками. Так что в определенном смысле мы можем чувствовать себя в большей безопасности и уверенности, потому что их финансовые возможности адекватные, чтобы справиться со всеми вызовами", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказал Я. Неверович.

В то же время советник президента отмечает, что, если на рынке существуют только компании такого размера, они могут сильно влиять на рынок и добиваться несправедливых цен для потребителя. Поэтому, по его мнению, необходимо активное участие и контроль со стороны Государственного совета по регулированию энергетики.

"Задача регулятора состоит в том, чтобы этим не воспользовались, мол они сильные и решают, какие продукты могут предложить рынку. И здесь нужно видеть интересы потребителей, а не только потребности компаний, управляющих своими рисками. Из того, что мы видим, регулятор активно следит, запрашивает информацию у поставщиков и изучает ее. И можно ожидать, что в случае фиксирования рисков или неправильных решений они поднимут тревогу", - заверил он.

Агентство ELTA напоминает, что в Литве уже завершились два этапа либерализации – I-й, во время которого выбирали жители, потребляющие более 5 тыс. кВт⋅ч в год, в середине июня 2022 г. закончился II-й этап, когда выбирали жители, потребляющие 1-5 тыс. кВт⋅ч в год. Третий продлен до 2026 года, во время него поставщика будут выбирать жители, потребляющие до 1 тыс. кВт⋅ч в год – их около 500 тыс.