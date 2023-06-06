"То, что происходит с этим трубопроводом, очень важно. Однако в то же время нужно сказать, что, если возникают какие-либо проблемы со стандартами, сертификатами или возникают какие-либо подозрения, эту информацию необходимо проверить, проанализировать и принять соответствующие решения", - во вторник радиостанции Žinių radijas сказал Я. Неверович.

"В строительстве происходят разные вещи, я определенно не буду комментировать "а что, если". По этому поводу уже ведется расследование в прокуратуре. Не сомневаюсь, что компания и министерство оценивают всю информацию и сделают выводы и на будущее. А как на самом деле в этом случае, какие решения будут приниматься, я не хотел бы забегать в будущее и это работа ответственных учреждений, сказать, все ли было в порядке или нет", - отметил он.

Я. Неверович пояснил, что хотя офису президента не известны все подробности, подозрения относительно возможной непрозрачности с проектом GIPL звучали и раньше. Однако, по его словам, на тот момент в компании подтвердили, что все в порядке.

"Мы не знали всех подробностей, но ранее слышали подозрения, что возможна какая-то непрозрачность. (...) На тот момент мы получили ответы от компании, что все в порядке. Считаю, что эта информация актуальна и сейчас, потому что речь шла о сохранении параметров качества", - сказал советник президента.

"Этот газопровод уже год работает без сбоев и нарушений, поэтому надо верить, что параметры безопасности и подачи сохранены. Что касается сертификатов и конкретных деталей, то на эти вопросы ответит следствие", - сказал он.

Представитель офиса президента не взялся оценивать, несет ли министр энергетики Дайнюс Крейвис прямую ответственность за то, что стало известно о проекте GIPL.

"Я бы не стал забегать так далеко вперед, соответствующие учреждения проведут расследование и дадут ответы, что же произошло на самом деле и кто несет ответственность за такие решения", - утверждает Я. Неверович.

Наконец, он подчеркнул, что не считает, что опубликованная информация является системной проблемой. По словам Я. Неверовича, это проблема конкретного проекта.

"Это стратегический проект, значимый не только для Литвы, но и для Польши, это мы видели в период наибольшей напряженности, когда была очень сложная ситуация с газом из-за поставок из России. Тогда терминал и этот газопровод были для нас особенно важны", - пояснил советник президента.

ELTA напоминает, что расследование, проведенное "15min" и международными партнерами, раскрыло, что часть литовско-польского магистрального газопровода GIPL, возможно, придется разобрать из-за использования российских деталей. По данным портала, в управляемых государством компаниях за закрытыми дверями составляются антикризисные планы. В то время "Amber Grid" в пятницу сообщила, что обратилась в прокуратуру по поводу фитингов GIPL.