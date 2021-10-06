Проект договора одобрили 32 члена совета самоуправления, против проголосовали 11, один воздержался.

Договор планируется подписать с инвестиционной компанией BaltCap – фонд занял место вышедшего из проекта предприятия Axis industrie концерна Icor.

После одобрения совета договор с концессионером можно подписать сразу – по словам представителей самоуправления, это будет сделано в ближайшее время.