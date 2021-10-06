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Совет самоуправления Вильнюса в среду утвердил подготовленный администрацией договор концессии национального стадиона, дав тем самым "зеленый свет" проведению в жизнь пробуксовывавшего в последнее время проекта стоимостью 150 млн евро.
Nacionalinis stadionas
Nacionalinis stadionas
© Vilniaus miesto savivaldybė

Проект договора одобрили 32 члена совета самоуправления, против проголосовали 11, один воздержался.

Договор планируется подписать с инвестиционной компанией BaltCap – фонд занял место вышедшего из проекта предприятия Axis industrie концерна Icor.

После одобрения совета договор с концессионером можно подписать сразу – по словам представителей самоуправления, это будет сделано в ближайшее время.

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