Совет поставщиков клиентам третьего этапа либерализации: ждать декабря не стоит

Представители четырех самых популярных компаний и некоторые эксперты указали Delfi, что на данный момент нет предпосылок для снижения цен на электроэнергию, – есть лишь условия, при которых начнется давление, и цена снизится.

"Клиентам третьего этапа либерализации мы рекомендуем выбрать поставщика и фиксировать цену сейчас, а получать услугу с января. Этим людям услугу до нового года будет поставлять государственная компания, а цены у нее сейчас ниже, чем у независимых поставщиков. Важно только выбрать поставщика, зафиксировать цену и спокойно ждать", – сказал глава Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

По его словам, в ближайшее время электричество дешевле не будет, поэтому и не стоит откладывать решение.

"Те, кто не спешит, будут больше платить гарантийному поставщику или будет подписывать договоры по более высоким ценам (...). У нас есть клиенты, которые зафиксировали цену в 2020 году и сейчас платят 14 цт за кВт. Они приняли решение своевременно и оказались в выигрыше", – заметил он.

Представитель Enefit Дейвидас Кранаускас убежден, что электричество будет дорожать, поэтому также рекомендует жителям не ждать декабря, а подписывать договоры.

С тем же предложением выступила и представитель Ignitis Лаура Беганскене.

Глава компании Perlas Energija Вилюс Юрайтис сказал, что решение, когда начать поставки - сейчас или с нового года, каждый клиент должен принимать самостоятельно, поскольку сложно сказать, что будет с рынком в ближайшие полгода. Ясно одно - ждать нельзя.

Он напомнил, что, подписав договор, у клиентов есть возможность передумать.

В социальных сетях некоторые энтузиасты представляют прогноз цен на 2023 год, однако поставщики услуги рекомендуют руководствоваться данными на их сайтах.

"Цены меняются каждую неделю, поэтому рекомендуем не пользоваться неофициальными сайтами и подсчетами, в которых информация неактуальная и неверная", – предупреждает представитель Ignitis Беганскене.

Представители Ignitis замечают, что ситуация такова, что никто не может прогнозировать цены, но пока нет причин для их снижения.

Напротив, Кранаускас заметил, что есть ряд отрицательных причин, которые приводят к росту цен.

"Согласно прогнозам наших аналитиков, минимум до 2026 года цены на электричество будут высокими. Пока Европа не нашла чем заменить российский газ, поэтому надо готовится к росту цен на электричество и газ", – сказал он.

Прогноз Elektrum Lietuvа также неутешительный. "Пока мы не видим факторов, которые привели бы к снижению цен, – мы видим риск и вероятность дальнейшего роста цен, особенно по мере приближения холодного сезона. Летом нас спасает солнечная и ветряная энергия, лето прохладное, поэтому используют меньше электричества", – сказал Гига.

"Если обобщить, то минимум несколько лет цены будут высокими (...). Жителей и компании, которые выбрали нефиксированный тариф призываем проверить степень своей толерантности", – предупредил он.

По словам Гиги, прогноз показывает, что "наш регион ждет тяжелое второе полугодие и очень тяжелый следующий год". Особенно рискованным кажется холодный период.

"Мы предлагаем нашим клиентам как можно скорее фиксировать цены", – сказал он. Гига напомнил, что пока неясно, продлит ли государство срок действия субсидий