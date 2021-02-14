Сотрудники работают сверхурочно, даже не замечая этого: что с этим планируют делать в Литве?

Из дома работает дольше, чем в офисе

Исследования удаленной работы неоднократно показывали, что работающих из дома сотрудники, как правило, работают дольше, чем в офисе. Отчасти из-за того, что время, которое тратится на путь на работу, заменяется работой, а также из-за изменения рабочего распорядка и размытой границы между работой и личной жизнью. По данным Международной организации труда, удаленная работа делает рабочий день длиннее, а вечера и выходные - рабочим временем.

Также были проведены различные исследования удаленной работы во время пандемии. Согласно опросу Eurofound, 38% респондентов заявили, что они, как правило, из дома работают дольше. Каждый четвертый сотрудник (27 процентов), который работает из дома во время карантина, говорит, что в свободное время выполняет все свои рабочие задачи.

В Литве сотрудники также работают сверхурочно. Данные Spinter tyrimai опубликовало Министерство социальной защиты и труда: в стране во время первого карантина 40% сотрудников работали удаленно. Однако 23% из них игнорировали рабочее время, т.е. работодатель мешал во время обеда и в нерабочее время.

Согласно Трудовому кодексу, сверхурочная работа оплачивается суммой не меньше 1,5 зарплат работника. Сверхурочная работа в выходной день, не определенная графиком работы, или сверхурочная работа в ночное время оплачиваются суммой не меньше 2 зарплат работника. За сверхурочную работу в государственный праздник - не меньше 2,5 зарплат работника.

Перенос работы на дом стер все границы

28-летняя Моника, которая работает в сфере коммуникации, говорит, что она думала, что, принцип работы из дома во время первого карантина идеально подошел ей. Она работала намного продуктивнее, потому что дома было тихо, не было офисной суеты. Женщина чувствовала себя настолько хорошо и продуктивно, что была бы рада работать из дома даже после пандемии. Но через месяц она передумала.

"Тогда я поняла, что меня ждет очень тяжелый период. Я стала вставать все позже и позже. Работа начинается в 9 утра, а я встаю в 9.10. Потом сразу иду работать, но мысленно успокаиваю себя: всегда опаздывала на работу минут на 10, ничего страшного, поработаю чуть дольше. Поскольку дом стал работой, я больше не находила времени на обед - все-таки я на работе, мне нужно работать. Если обед в офисе занимал около 45 минут, дома я позволяла себе около 15 минут, потому что мне нужно работать, потому что утром я спала дольше, потребуется время, чтобы приготовить поесть", - говорит Моника.

Специалист по коммуникациям даже не заметила, как начала работать до 20 или даже 22 часов. Перенос работы на дом стер для нее границы между отдыхом и работой.

"У меня больше не было личной жизни, только работа. Около 21.00 я заканчивала работу, готовила ужин, принимала душ и ложилась спать. На отношения, хобби не оставалось времени, даже дома прибраться некогда было. Хуже всего то, что из-за этого ритма я стала работать медленнее, и оправдывала это, говоря, что все равно буду работать дольше", - продолжает она.

По словам сотрудницы, на эту ситуацию также сильно повлияло беспокойство, вызванное во время пандемии из-за неопределенности, работы и финансового положения: "Я работала медленно, но не из-за лени, а из-за бессонницы и усталости. Я читала, что коллеги, работающие в этой сфере, в простое, мой друг в то время тоже не работал. Я была в незнании, и это сильно на меня повлияло, я не могла спать по ночам. Поскольку я была очень уставшей, когда вставала, делала работу очень медленно".

Во время второго карантина сверхурочно не работает

Во время второго карантина положение женщины улучшилось, так как она разделила рабочее и домашнее пространство, меньше работала сверхурочно и обычно заканчивала работу в 18-19 часов.

"Я оборудовала удобное рабочее место, которого у меня не было во время первого карантина. Первый карантин я работала в столовой, теперь у меня есть рабочая комната. Так я отделила пространство для отдыха и дома от рабочего пространства. Я также поняла, что хочу жить и заканчивать работу в 18-19 часов. Это мотивирует меня не откладывать работу на потом.

Я в корне изменила свой подход к работе. Раньше утром я была менее продуктивна. А теперь, когда я работаю не с постели, я работаю более продуктивно. Во время первого карантина будильник звонил в 7.30 утра, а я вставала с постели ровно в 9 утра, не высыпалась. А теперь встаю в 8.30, сразу просыпаюсь и не откладываю будильник", - говорит Моника об изменениях в своей жизни.

Хотя в настоящее время изредка приходится работать сверхурочно, работодатель за них не платит. Однако она не жалуется на это, так как понимает, что сама отвечает за режим работы и отдыха. "Я жду возможности вернуться в офис, даже несмотря на то, что там больше шума и других раздражителей. Рабочая среда обязывает и позволяет иметь личную жизнь. Когда я прихожу на работу физически, я понимаю, что мне есть чего ждать - когда я вернусь домой раньше после работы и займусь своими делами, а не работой", - отмечает она.

Европарламент предложил узаконить отключение сотрудников в нерабочее время

Члены Европейского парламента убеждены, что сотрудники имеют право не выполнять связанные с работой задачи в нерабочее время, в праздничные дни или периоды отдыха: не брать трубку, не проверять электронную почту или другие электронные сообщения. Поэтому они призывают страны ЕС принять все необходимые меры для обеспечения этого права, например, закрепить его в коллективных договорах между работниками и работодателями.

Во вторник вопрос также обсуждался на Трехстороннем совете. В ходе встречи большинство членов сочли, что право отключаться в нерабочее время необходимо для сотрудников, но еще не согласились с его включением в Трудовой кодекс (ТК).

Вита Балюкявичене, начальник отдела трудового права Министерства социальной защиты и труда (Соцмин), кратко представила данные на заседании Трехстороннего совета: в 2019 году 5% сотрудников в Европейском союзе работали удаленно. Во время карантина удаленно работали уже 37%.

Карантин показал, что в Литве есть проблемы с удаленкой и сверхурочной работой. По данным Spinter tyrimai, 40% сотрудников в Литве во время первого карантина работали удаленно. Большинство из них по-прежнему хотели бы работать удаленно, по крайней мере, часть времени в течение недели. Однако 23% работников столкнулись с пренебрежением к рабочему времени, т. е. беспокойством работодателя во время обеда или в нерабочее время.

"Видя эту проблему, Европарламент внес резолюцию о праве на отключение. Его суть заключается в том, чтобы гарантировать право сотрудников отключаться от средств связи в нерабочее время и гарантировать, что это не будет иметь негативных последствий. Если были исключения, т.е. работа в нерабочее время, будет обеспечена соответствующая компенсация", - отмечает В. Балюкявичене.

Не считают, что право на отключение после работы должно быть включено в ТК

Инга Ругинене, председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПЛ), согласна с тем, что эта проблема существует в Литве, но не считает, что в результате этого следует менять законодательство.

"Я не знаю, даст ли внезапно это право дополнение в ТК. Я так не думаю. Здесь больше вопрос менталитета и понимания. У меня есть предложение для правительства - большая информационная кампания, чтобы донести четкий сигнал - работа окончена, каждый имеет право заниматься своей личной деятельностью, семьей или чем-то еще. Думаю, что это внесет большой вклад в решение этого вопроса", - сказала И. Ругинене на заседании совета.

Она добавила, что проблема существовала до пандемии. И. Ругинене отметила, что беспокоить работника в нерабочее время - это явная сверхурочная работа, регулируемая Трудовым кодексом.