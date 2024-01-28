Сотни людей пострадали от продавца бытовой техники: главы компании задержаны

На вывеске сообщается, что в магазине Eimeta можно приобрести бытовую технику, несмотря на то, что продажи ведутся в основном по интернету. Схема простая.

"Я делала ремонт, всю бытовую технику хотела купить в Eimetа, поскольку цены там были ниже, чем в других магазинах. Но потом решила купить только стиральную машину", – рассказала пострадавшая Одета Ришкуте.

За покупку она заплатила 300 евро.

"Я проверила информацию о компании в googlе, узнала, что она работает 30 лет. Раньше я о ней ничего не слышала, но не подумала, что может случиться что-то плохое", – рассказала женщина.

Представители компании сказали ей, что бытовая техника у них дешевле, потому что доставку надо ждать дольше. После того как в условленное время покупка не появилась, Одета стала выяснять, в чем дело.