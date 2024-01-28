Сотни людей пострадали от продавца бытовой техники: главы компании задержаны

На вывеске сообщается, что в магазине Eimeta можно приобрести бытовую технику, несмотря на то, что продажи ведутся в основном по интернету. Схема простая.
"Я делала ремонт, всю бытовую технику хотела купить в Eimetа, поскольку цены там были ниже, чем в других магазинах. Но потом решила купить только стиральную машину", – рассказала пострадавшая Одета Ришкуте.
За покупку она заплатила 300 евро.
"Я проверила информацию о компании в googlе, узнала, что она работает 30 лет. Раньше я о ней ничего не слышала, но не подумала, что может случиться что-то плохое", – рассказала женщина.
Представители компании сказали ей, что бытовая техника у них дешевле, потому что доставку надо ждать дольше. После того как в условленное время покупка не появилась, Одета стала выяснять, в чем дело.
"Я говорила с управляющим, интересовалась, сколько еще ждать. Мне ответили - месяц. Я сказала, что мне не подходит такой вариант, тогда мне предложили отозвать заказ. Я отозвала, мне написали, что деньги вернут через 10 рабочих дней, но так и не перевели", – рассказала Одета.
Выяснилось, что ее история одна из сотен таких же.
Пострадавшие завалили жалобами полицию и Государственную службу по правам потребителей.
"Мы получили рекордное количество заявлений в связи с деятельностью ЗАО Eimeta. 308", – сказала представитель Государственной службы по правам потребителей Виктория Добринскене.
Пострадавшие объединяются в группы в соцсетях, число членов таких групп - тысячи.
"Они не доставляют заказы", – сказала Добринскене.
Сейчас физический магазин компании не работает якобы из-за реновации, на сайте сказано, что компания новые заказы не принимает.
В числе пострадавших есть и благотворительная организация, и эстонская компания.
"Суммы задолженности очень разные – от 200 до больше 2000 евро, речь идет о бытовой технике, сюда входят и мобильные телефоны, а они дорогие", – сказала Добринскене.
Блогер Скирмантас Малинаускас писал, что глава компании Лина Красаускайте уже занималась подобными аферами, только раньше она продавала итальянскую мебель. Правда, в тот раз пострадавших было меньше, и полиция прекратила расследование, поскольку не хватило доказательств вины.
Из-за преднамеренного доведения компании до банкротства Красаускайте на 5 лет запретили возглавлять юридические лица.
По сведениям LNK, женщина приобрела компанию Eimeta, а официальным владельцем компании стала ее мать, но в реальности руководила всем сама Красаускайте.
"Источники в компании подтверждают, что реальным руководителем была сама Красаускайте", – сказал Малинаускас.
Расследование начала прокуратура – на этой неделе проведены обыски в помещениях компании и в домах у руководителей.
"Обвинения предъявлены директору компании и еще двум лицам, которые не связаны с компанией трудовыми отношениями. Все трое были задержаны. Планируем обратиться в суд с просьбой о назначении меры пресечения в виде ареста двоих подозреваемых. Третьему назначена более мягкая мера пресечения, его отпустили. По данным прокуратуры, от действий компании пострадали около 200 человек", – сказано в комментарии Вильнюсской окружной прокуратуры.
Малинаускас рассказал, что Красаускайте любила демонстрировать роскошный образ жизни.
"Она посещала шоу мод, показы мод, за границей устраивала роскошные вечеринки для работников Eimetа", – рассказал он.
Владельцы компании Eimetа сменились в 2023 году. На данный момент долг компании "Содре" составляет больше 16 000 евро. Согласно подсчетам, в прошлом году убытки компании составили 100 000 евро, до этого компания работала прибыльно.