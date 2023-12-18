Состояние литовской экономики в следующем году будет определять экспорт

По его словам, в 2023 году после "очень продолжительного периода процветания" экономика не росла.
"Состояние экономики Литвы, конечно, лучше, чем можно было ожидать, учитывая вызовы последних лет: войну в Украине, энергетический кризис, скачок инфляции и нынешний скачок процентных ставок", - в понедельник сказал Н. Мачюлис.
"Я бы не сказал, что происходит что-то ужасное только потому, что ВВП Литвы в этом году не увеличился", - сказал экономист.
По его словам, хорошо, что в этом году экспортеры не потеряли покупателей за рубежом, несмотря на то что экономика Германии и других важных стран (например, Швеции), основных экспортных рынков Литвы, не выросла.
"Было бы трудно жаловаться на то, что происходит сейчас. Ведь работа есть у всех, кто хочет и может работать, а это один из важнейших критериев, когда говорят о состоянии экономики", - подчеркнул аналитик.
По мнению Н. Мачюлиса, в 2024 году экономика Литвы будет расти либо "очень вяло", либо "мы будем близки к стагнации".
По мнению экономиста, внутренние факторы не должны повлиять на экономику, поскольку в стране растет покупательная способность населения, инфляция вернулась на низкий уровень, а заработная плата продолжает расти достаточно быстрыми темпами.
Развитие литовской экономики будет зависеть от конкурентоспособности экспортеров, подчеркнул он.
"Рост в следующем году и в долгосрочной перспективе зависит не от того, сколько литовцы смогут купить и съесть, а от нашего экспортного потенциала", - отметил Н. Мачюлис.
"Экспорт Литвы на данный момент составляет около 80%. А если мы потеряем конкурентоспособность на экспортных рынках, если станем непривлекательными, если наши покупатели найдут лучших поставщиков, лучшее соотношение качества и цены, тогда возникнут все экономические проблемы, которые видят, например, Италия, Греция", - пояснил экономист.
Swedbank прогнозирует, что в 2024 году ВВП Литвы вырастет на 1,2%, а годовая инфляция, которая сейчас составляет около 2,8%, уже в следующем году должна упасть ниже 2%.