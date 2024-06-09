2024.06.09 11:21

Сообщается о банкротстве порталов beta.lt и grupinis.lt

 
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Shutterstock

Портал 15min.lt информирует о банкротстве компании Beta Media. Этой компании принадлежали платформы продажи купонов beta.lt и grupinis.lt. Компания о банкротстве сообщила 7 июня и разослала письма всем своим клиентам, уведомив об инициировании процедуры банкротства.

Статус компании в Центре реестра еще не изменился. По данным Rekvizitai.lt, доходы от продаж Beta Media ежегодно росли, а в 2022 году достигли более 1 700 000 евро. Тогда прибыль по уплаты налогов составила 244 132 евро. Данные о финансовом положении компании за 2023 год не были представлены.

На этих платформах уже ничего нельзя приобрести, оба сайта не работают. Если зайти на grupinis.lt, появляется информация, что сайт сейчас обновляется и приглашают посетить сай beta.lt.

Если зайти на beta.lt, сказано, что сайт не работает, все вопросы можно задать по указанной эл. почте.

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