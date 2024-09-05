Сообщается о банкротстве одного из бизнесов исполнителя Жвагулиса

Суд постановил, что компания неплатежеспособна, и не может своевременно выполнять свои имущественные обязательства, поэтому было возбуждено дело о банкротстве Dvi plytos.

Суд решил, что долги перед кредиторами превышают стоимость имущества компании. Кроме того, поскольку в компании нет ни одного работника, можно предположить, что она не действует“, – сказала Немейкайте.

„Истец указал, что компания занималась строительством, в основном внутренней отделкой, искала строительные материалы по желанию заказчиков (...).

Советник председателя Вильнюсского окружного суда Лина Немейкайте подтвердила Delfi, что в среду суд рассмотрел заявление Ж.Ж., возглавляющего малое товарищество Dvi plytos, о возбуждении банкротства. По ее словам, заявление было получено в середине июля.

Администратором была назначено ЗАО Insolvio.

Жвагулис не придает особого значения этому событию, поскольку, по его словам, другой бизнес работает прибыльно.

„У меня все хорошо. Это была попытка перед пандемией. Во время пандемии все завершилось неудачей. Мы просто закрыли деятельность и все. Решили этим не заниматься“, – сказал Delfi 5 сентября Жвагулис.

Как известно, у семьи Жвагулисов есть бизнес, связанный с производство шакотисов.

По данным rekvizitai.lt, Dvi plytos должна „Содре“ 7000 евро.