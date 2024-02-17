Сообщается о банкротстве компании миллионера Кястутиса Страгиса

25 января Каунасский окружной суд возбудил дело о банкротстве компании.
"Компания столкнулась с серьезными финансовыми трудностями, которые не были временными и привели к неплатежеспособности компании, она не могла выполнять свои обязательства", – сказано в постановлении суда.
В ноябре 2023 г. имущество компании оценили в 2,6 млн. евро, а краткосрочное имущество, долги и обязательства перед кредиторами в 5,2 млн. евро.
Литовский апелляционный суд в декабре 2023 г. констатировал, что больше 3,8 млн. евро акциза компании Ave-Matrox должна обанкротившаяся компания Energijos kodas – это долг за 2017–2022 гг.
Компания Ave-Matrox действовала с 1994 г. Дело о банкротстве компании возбуждено по просьбе ее руководителя Страгиса.
Ave-Matrox принадлежит терминал (27 800 куб. м) для хранения светлых нефтепродуктов в Йонаве. На своем сайте компания сообщала, что один из ее клиентов - финская Neste.
По данным "Содры", в середине февраля в компании Ave-Matrox работали 16 человек. Единственный акционер компании люксембургская Matrox Holding. Члены ее правления - Страгис, Витянис Юнявичюс и Раймонд Хеншен.
Страгис в 2019 г. владель имуществом на сумму 52 млн. евро и в списке самых богатых людей Литвы в 2019 г. занимал 92 место.