Сообщается о том, что запрещенные товары в Россию нельзя возить и по дорогам: у границы очереди

Сообщается, что литовские таможенники разворачивают фуры с запрещенными товарами, которые стоят у КПП в Медининкай, на границы Литвы и Беларуси, поэтому там образовалась огромная очередь.

Delfi Обратился за комментариями в МИД и Министерство транспорта и коммуникаций, но пока ответа не получил.

Президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас подтвердил, что запрет действует и на перевозку товаров по дорогам Литвы.

"Санкциями облагаются товары, неважно, как их перевозят. Их перевозка по территории ЕС запрещена, значит, запрет касается всех видов транспорта", – сказал он Delfi.

"Видимо, сейчас тягачи разворачивают, поезда также стоят на вокзалах. <...> Часть наших тягачей сейчас ездит только через Латвию. Наши тягачи через Беларусь не пропускают. Тягачи, которые стоят у границы в Беларуси, везут те же товары из России через Беларусь. Значит, очереди могут быть. К нам белорусские тягачи не пропускают. Очереди могут быть, ведь будут товары, которые нельзя везти через Литву" – сказал

Аустинскас.

По его словам, не пропускают и те тягачи, в которых запрещенных товаров немного.

"Если фура полностью загружена металлом - это одно, но если в фуре 24 т груза, а из них металла 2 т, такая фура тоже не проедет. Так формируются очереди, появляется возмущение", – заметил президент Linava.

"Это проблема бизнеса, который не следил за санкциями или сознательно их игнорировал, надеясь, что как-то проедет. Не проехал. Санкции действуют", – прибавил он.

Собеседник считает, что были недочеты в коммуникации с обеих сторон - и ЕС и учреждений Литвы.

По его мнению, если бы Брюссель заранее напомнил о санкциях, таких скандалов не было бы.

Оценив коммуникацию Литвы, Аустинскас сказал, что она говорила только о перевозке по ж/д, этим, по его мнению, и пользуется Кремль.

"Так мы стреляем себе в ноги. Другая сторона этим пользуется, говорит, что мы плохие", – заметил он.