Компания начала свою работу как стартап 17 лет назад. По данным главы Службы занятости Милды Янкаускене, начата процедура банкротства не в судебном порядке.

"С работниками договоры были расторжены 27 апреля", – сказала она.

Администратор банкроства компании - паневежская Verum bonum. Ее глава Гинтараса Трепшис не мог назвать причину банкротства Eldes.

Eldes торговала программами управления воротами, пультами для управления умными домами, беспроводными уличными сигнализациями, датчиками движения, детекторами дыма.

По данным Rekvizitai.lt, в конце апреля компания была должна "Содре" больше 21 000 евро.