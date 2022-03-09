По данным Департамента статистики, рассчитанная на основании согласованного индекса потребительских цен среднегодовая инфляция была такой же, как и рассчитанная на основании национального индекса потребительских цен.

Согласованная годовая инфляция (в феврале по сравнению с февралем 2020 года) была 14%. Рассчитанная на основании Индекса потребительских цен годовая инфляция составила 14,2%.

Согласованная месячная инфляция (в феврале по сравнению с январем) составила 1,8%, а рассчитанная на основании национального индекса потребительских цен месячная инфляция составила 1,8%.