По данным Департамента статистики, рассчитанная на основании согласованного индекса потребительских цен среднегодовая инфляция была такой же, как и рассчитанная на основании национального индекса потребительских цен.
Согласованная годовая инфляция (в феврале по сравнению с февралем 2020 года) была 14%. Рассчитанная на основании Индекса потребительских цен годовая инфляция составила 14,2%.
Согласованная месячная инфляция (в феврале по сравнению с январем) составила 1,8%, а рассчитанная на основании национального индекса потребительских цен месячная инфляция составила 1,8%.
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