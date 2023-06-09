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Среднегодовая инфляция, рассчитанная по согласованному с другими странами-членами Евросоюза индексу потребительских цен (СИПЦ), в мае составила 18,4 проц., сообщает Государственное агентство данных.
Infliacija
Infliacija

Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 19,7 проц., годовая инфляция (май 2023 г., по сравнению с маем 2022 г.) составила 10,7 проц., рассчитанная по ИПЦ – 11,7 проц.

На годовую инфляцию, рассчитанную по СИПЦ, больше всего повлиял рост цен на твердое топливо, мясо и мясные продукты, электроэнергию, хлеб и зерновые продукты, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, автомобили, услуги общепита, фармацевтические изделия, а также снижение цен на горюче-смазочные материалы.

Изменение цен на потребительские товары и услуги в мае 2023 г., по сравнению с апрелем, составило -0,1 проц. Изменение, рассчитанное по ИПЦ, составило -0,2 проц.

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