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Среднегодовая инфляция в Литве, рассчитанная по гармонизированному индексу потребительских цен Евросоюза, в январе этого года составила 5,6%.
Согласованная среднегодовая инфляция в Литве в январе – 5,6%
© Shutterstock

По данным Департамента статистики, рассчитанная на основании Согласованного индекса потребительских цен среднегодовая инфляция была на 0,1 проц. пункта ниже рассчитанной на основании национального Индекса потребительских цен.

Согласованная годовая инфляция (по сравнению с январем 2020 года) была 12,3%. Рассчитанная на основании Индекса потребительских цен годовая инфляция составила 12,4%.

Согласованная месячная инфляция (в январе по сравнению с декабрем) составила 1,9%, а рассчитанная на основании Индекса потребительских цен месячная инфляция составила 2,2%.

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