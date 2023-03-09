Среднегодовая инфляция, рассчитанная по индексу потребительских цен (ИПЦ), составила 20,7 проц.

Годовая инфляция (февраль 2023 г., по сравнению с февралем 2022 г.) составила 17,2 проц., рассчитанная по ИПЦ – 18,7 проц.

Больше всего на инфляцию, рассчитанную по СИПЦ, повлиял рост цен на твердое топливо, молоко и молочные продукты, сыры и яйца, хлеб и зерновые продукты, электроэнергию, мясо и мясные продукты, услуги общепита, товары и материалы для ухода за домом и ремонта, а также снижение цен на теплоэнергию, устройства для приема, записи и воспроизведения аудио и видео.

Изменение потребительских цен на товары и услуги в феврале 2023 г., по сравнению с январем, как и рассчитанное по ИПЦ, составило 0,7 проц.