Содра: у жителей, включенных в систему пенсионного накопления в этом году, осталась неделя на принятие решения

Содра обращает внимание на то, что все жители Литвы старше 18 и младше 40 лет, которые на 2 января этого года работали или трудоустроены как самозанятые, автоматически включаются в систему накопления второго уровня . В дополнительные пенсионные накопления включаются работающие студенты и иностранцы, проживающие и работающие в Литве. По данным Содры, на данный момент почти 29 тыс. вновь включенных в пенсионные накопления второй ступени, отказались от участия в накоплении. Более 2 тыс. жителей самостоятельно заключали договоры пенсионных накоплений. Если человек решит участвовать в пенсионных накоплениях второй ступени, в зависимости от выбранной ставки накопления в пенсионный фонд будет перечислено 3% с дохода работающего и государственного стимулирования в размере 1,5 % от средней заработной платы по стране. Взносы начнут начисляться с 1 июля.