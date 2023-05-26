По данным "Содры", зарплаты "на руки" в январе-марте текущего года в среднем увеличились на 13,3 проц., а годовая инфляция составила 16,6 проц.

"Рост трудовых доходов не опередил рост годовой инфляции, но разница, которую мы наблюдали в конце прошлого года, смягчилась. В марте годовая инфляция достигла 16,6 проц., рост заработной платы "на руки" составил около 13,3 проц. По крайней мере, часть роста цен была компенсирована ростом заработной платы", - в четверг на пресс-конференции сказала советник Отдела статистики, анализа и прогноза "Содры" Кристина Зитиките.

По ее словам, в первом квартале года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, месячные доходы работников до вычета налогов повысились на 274 евро – до 1 913 евро, доходы "на руки" – на 140 евро, до 1 192 евро.

Рост зарплаты обусловлен увеличившимся на 15,1 проц. размером минимальной месячной зарплаты (ММЗ), на 2,8 проц. увеличенным базовым размером должностного оклада политиков, судей, госслужащих.

По словам представительницы "Содры", за год более чем вдвое сократилось число зарабатывающих менее 840 евро до вычета налогов (менее ММЗ). Таких лиц среди застрахованных в марте было 9 проц., когда в прошлом году – 22 проц. В прошлом году менее ММЗ (в 2022 г. составлявшей 730 евро) зарабатывали 9,9 проц. трудящихся.

До 1 тыс. евро в этом году зарабатывали около 23 проц., в прошлом году – 30 проц., большая часть трудящихся зарабатывала 1-2 тыс. евро до вычета налогов, 19 проц. – 2-3 тыс.

По словам К. Зитиките, 56 проц. всех застрахованных составляет средний класс, чьи месячные доходы до вычета налогов составляют от 1 100 до 3 100 евро (800 – 1 900 евро "на руки").

До 840 евро "на бумаге" чаще всего зарабатывают неквалифицированные рабочие, уборщики, продавцы в магазинах. Больше всего (до 5 тыс. евро до вычета налогов) обычно зарабатывают руководители, разработчики программного обеспечения, врачи.

По данным "Содры", трудовые доходы после вычета налогов за год больше всего увеличились в секторе информации и коммуникации (16,8 проц., до 2 033 евро), профессиональной, научной и технической деятельности (16,4 проц., до 1 327 евро), финансовой и страховой деятельности (12,8 проц., до 1 961 евро).

В госсекторе наиболее значительно повысились доходы работников образования – на 15,2 проц. или до 1 066 евро.

Статистически, самый высокий доход получают лица в возрасте 31-40 лет (средний доход до вычета налогов – 2 361 евро), а самый низкий – молодые люди в возрасте до 25 лет (брутто-зарплата – 1 414 евро).

Увеличивается число получающих пособия по безработице

По данным "Содры", в первом квартале 2023 г., по сравнению с январем-мартом 2022 г., было на 11 тыс. больше получателей пособий по безработице.

"В конце прошлого года, когда уровень безработицы повысился, число получателей пособий по безработице также несколько увеличилось. Если в марте прошлого года было около 66 тыс. получателей пособия по безработице, в этом году у нас было почти 78 тыс. получателей", - сказала К. Зитиките.

Самый высокий рост уровня безработицы был среди лиц до 30 лет – 10 проц. всех застрахованных. В возрасте 31-40 лет этот показатель составлял 6,9 проц., 41-50 лет – 5,5 проц., 51-60 лет – 6,3 проц., за 60 лет – 5,6 проц.

По словам К. Зитиките, в этом году количество застрахованных сокращается в секторах оптовой и розничной торговли и обрабатывающей промышленности: на 3,8 проц. (до 226,6 тыс. работников) и 2,7 проц. (до 223 тыс.) соответственно. Именно это привело к увеличению числа получателей пособий, отметила она.