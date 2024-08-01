Содра предупреждает: вы можете лишиться некоторых выплат, если уедете жить за границу

Пособия, не связанные с уплатой взносов социального страхования, выплачиваются только лицам, проживающим в Литве, и их выплата прекращается при переезде в другую страну. Например, если человек всю жизнь платил взносы социального страхования и имеет стаж работы, установленный для пенсии по старости не менее 15 лет, он имеет право на получение пенсии по старости независимо от того, в каком государстве он будет находиться.

Если человек достиг пенсионного возраста, но не приобрел минимального 15-летнего стажа для получения пенсии по социальному страхованию, ему может быть назначена льготная пенсия по старости. Это государственная помощь людям, которые не приобрели право на другие пенсионные выплаты. Воспользоваться этой помощью человек может до тех пор, пока он проживает в Литве. Когда человек покидает Литву, он может подать заявление на получение пособия в стране, где он проживает.