"Содра": 25 500 жителей присоединились к пенсионному накоплению в фондах второй ступени

Также отмечается, что жители, не участвующие в дополнительном накоплении, вовлекаются в систему каждые три года до достижения ими 40-летнего возраста. Таким образом, лица, которые были вовлечены в систему в этом году и отказались от накопления, будут повторно включены через три года. При этом резиденты, включенные в систему в прошлом году, через два года получат приглашение и так далее.