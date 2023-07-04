04 июля 2023 г. 11:13

"Содра": 25 500 жителей присоединились к пенсионному накоплению в фондах второй ступени

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: Shutterstock

В этом году к пенсионному накоплению в фондах второй ступени присоединились 25 621 человек. С июля начнутся накопления на пенсию дополнительно: 3% будут перечислены в пенсионные фонды от зарплат этих резидентов и дополнительного государственного стимулирования, сообщает "Содра".

По данным "Содры", на начало текущего года пенсионными накоплениями было охвачено 67 713 человек. 41 535 человек отказались от участия в пенсионных накоплениях. 546 резидентов самостоятельно заключили договор с пенсионными фондами, кроме автоматически отобранных при зачислении. Еще 3069 человек подписали новые договоры о пенсионных накоплениях, хотя в этом году они не были включены в пенсионные накопления.

Сообщается, что лица, ставшие участниками пенсионного накопления в фондах второй ступени, отныне будут платить взносы в пенсионные фонды. Им будет перечислено 3% от дохода человека и 1,5% от средней заработной платы по стране (ВДУ) будет перечислять государство.

По данным "Содры", пенсионное накопление в фондах второй ступени — это долгосрочное обязательство. Выбрав участие в этом накоплении, люди не смогут отказаться от накоплений и использовать накопленные средства до достижения пенсионного возраста.

Если человек потеряет работу, в этот период в фонды не поступят новые взносы. Уже перечисленные средства будут продолжать инвестироваться. Кроме того, выплата взносов может быть приостановлена ​​на срок от 1 месяца до 12 месяцев в течение всего периода накопления по запросу.

Также отмечается, что жители, не участвующие в дополнительном накоплении, вовлекаются в систему каждые три года до достижения ими 40-летнего возраста. Таким образом, лица, которые были вовлечены в систему в этом году и отказались от накопления, будут повторно включены через три года. При этом резиденты, включенные в систему в прошлом году, через два года получат приглашение и так далее.

Если человек не желает участвовать в дополнительном пенсионном накоплении, он должен уведомить об этом "Содру" в течение первого полугодия.

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