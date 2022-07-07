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В Литве работу нашли 13,2 тыс. военных беженцев из Украины — это более трети людей трудоспособного возраста, прибывших из этой страны, сообщает Министерство социальной защиты и труда (Соцмин).
Соцмин: в Литве нашли работу более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Соцмина, в настоящее время в Литву прибыло более 58,2 тыс. украинцев, из которых более 33,1 тыс. - трудоспособного возраста.

Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 4,2 тыс. человек (32% трудоустроенных после начала войны в Украине), в Каунасе - 1,9 тыс. человек (14%), в Клайпеде - 1,5 тыс. (12%).

В настоящее время служба занятости помогла трудоустроиться почти 7,9 тыс. беженцев из Украины.

Средняя зарплата украинцев, работающих в Литве, "на бумаге" в июне составляла около 1032 евро.

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