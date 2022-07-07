Соцмин: в Литве нашли работу более трети беженцев трудоспособного возраста из Украины

По данным Соцмина, в настоящее время в Литву прибыло более 58,2 тыс. украинцев, из которых более 33,1 тыс. - трудоспособного возраста.
Наибольшее количество украинцев работает в крупных городах страны: в Вильнюсе – 4,2 тыс. человек (32% трудоустроенных после начала войны в Украине), в Каунасе - 1,9 тыс. человек (14%), в Клайпеде - 1,5 тыс. (12%).
В настоящее время служба занятости помогла трудоустроиться почти 7,9 тыс. беженцев из Украины.
Средняя зарплата украинцев, работающих в Литве, "на бумаге" в июне составляла около 1032 евро.
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