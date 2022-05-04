aA
В Литве уже нашли работу более 7,6 тыс. украинских беженцев. Это треть прибывших в Литву украинцев трудоспособного возраста, сообщает Министерство социальной защиты и труда.
Darbas
Darbas
© DELFI / Domantas Pipas

Работающие украинцы уже заплатили Литве более 3 млн евро налогов, а только в апреле - почти 2 млн евро.

"Уже каждый третий украинец трудоспособного возраста, приехавший в нашу страну, нашел работу. Работающие украинцы уже заплатили нашей стране более 3 млн. евро налогов. Я благодарю работодателей, которые трудоустраивают украинцев, приехавших в нашу страну, и приглашаю продолжить регистрацию своих свободных рабочих мест в Службе занятости", - сказала для пресс-релиза министр Моника Навицкене.

Статьи по теме:
Предел достигнут: некоторые самоуправления Литвы ограничивают поселение беженцев из Украины
Украинки с детьми с недугами в Литве рискуют пополнить ряды бедствующих семей

В Литву уже прибыло более 50 тыс. украинских беженцев, из которых около 28 тысяч - люди трудоспособного возраста.

Подавляющее большинство украинцев занято на работах, требующих средней квалификации, каждый десятый - на высококвалифицированной работе. Их заработная плата колеблется от минимальной до почти 2 тыс. евро в месяц. В среднем работающий в Литве украинец зарабатывает "на бумаге" около 900 евро.

В настоящее время на учете в Службе занятости состоит более 8,7 тыс. ищущих работу жителей Украины.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Беженцы из Украины участвовали в субботнике

Беженцы из Украины , которые нашли приют в столице...

TOP новостей

Nikolajus Patruševas, Vladimiras Putinas Mariupolio uostas Kyjive nugriautas Rusijos ir Ukrainos draugystę simbolizavęs sovietinis paminklas

Литовец уже пытается вернуться на работу в Киев: думаю, российская разведка обманула своих руководителей

Украине надо искать решения в связи с экспортом сырья, в...

Эксперт: Германия в сегодняшних условиях не может делать для Украины меньше - только больше

"Стратегия давления Киева на Берлин сработала, и...

Delfi.ru: tautybės (de)eskalavimas karinių konfliktų metu

Спецэфир Delfi: (де)эскалация национальности во время военного конфликта

Какой удар война наносит межэтническим,...

Министр энергетики: сейчас мы наблюдаем пик цен на электроэнергию

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что...

ЕС вводит нефтяное эмбарго против России и ужесточает другие санкции

Еврокомиссия предложила ужесточить санкции ЕС...