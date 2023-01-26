Соцмин: работающие в Литве украинцы в прошлом году заплатили 40 млн евро налогов

Украинские военные беженцы работают во всех самоуправлениях Литвы, почти каждый третий – в Вильнюсе. Всего в настоящее время в Литве находится около 68 тыс. украинцев: детей, пожилых, лиц трудоспособного возраста. С начала войны около 11,5 тыс. украинцев трудоустроиться помогла Служба занятости, украинцам предлагается еще 1,7 тыс. рабочих мест. Больше всего украинцев было трудоустроено в апреле и мае (5,2 и 3,9 тыс. соответственно).

"Я восхищаюсь трудолюбием и силой украинцев, их вкладом в развитие экономики Литвы. Такое большое количество работающих украинцев только подтверждает, что, ожидая возможности вернуться на Родину, они работают в нашей стране. Я также благодарю наших работодателей, которые охотно предоставили работу бежавшим от войны украинцам", - сказала министр социальной защиты и труда Моника Навицкене.

Украинцы работают во всех самоуправлениях страны. В настоящее время большинство украинцев работают в крупных городах страны: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде. Согласно сообщению, большинство украинцев работают в сфере производства, строительства, транспорта и складирования, услуг размещения и общепита, оптовой и розничной торговли.

По данным Службы занятости, на высококвалифицированных должностях работают 1,7 тыс. или 8 проц. украинцев. Они работают как специалисты по бизнесу и администрированию, специалисты в области здравоохранения: врачи, медсестры, ветеринары, а также специалисты по обучению, специалисты по информационным технологиям, специалисты по физике, инженерии, специалисты в области права, социальной сферы, культуры, говорится в сообщении.

Большинство украинцев – 14,9 тыс. – работают на работах, требующих средней квалификации. Они работают специалистами по обслуживанию клиентов, продавцами, строителями, специалистами по металлообработке, механиками электромеханического и электронного оборудования, операторами стационарного оборудования и машин, водителями.

Около 5,4 тыс. украинцев работают на низкоквалифицированных и неквалифицированных работах. Большинство из них работают уборщиками в офисах и гостиницах, помощниками на кухнях и упаковщиками, работниками сельского и лесного хозяйства, вспомогательными работниками, отмечается в сообщении.

Зарплаты украинцев колеблются от минимальной до почти 2 тыс. евро в месяц в зависимости от характера работы. В среднем работающий в нашей стране украинец в декабре зарабатывал около 1 061 евро "на бумаге".