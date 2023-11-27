Соцмин предлагает увеличить квоту на трудоустройство иностранцев в Литве: кого не хватает?

В. Шилинскас пояснил, что 17 ноября, в первой половине дня, Департамент миграции указал, что до конца года квот хватит на все отрасли, однако в конце дня данные изменились и сложившуюся ситуацию необходимо решать.

"Надеюсь на это, мы должны согласовать свои действия с Министерством внутренних дел, которое следит за миграционной политикой больше с точки зрения национальной безопасности. Они еще не дали ответа. (...) Если на весь год было выделено около 36 тыс. единиц квоты, то добавится 4,3 тыс., из которых 3,5 тыс. – для сферы услуг, основную долю которых составят работники транспортной сферы", – заявил он.

"В пятницу мы отправили в МВД для согласования предложение по увеличению квоты, сколько заявлений было подано, чтобы снять давление на бизнес и учреждения в том плане, что, если госучреждения указывали, что квоты все еще в наличии, мы должны признать ошибку и устранить ее", – заявил в понедельник радиостанции LRT В. Шилинскас.

По его словам, в случае одобрения предложения будет получено 4,3 тыс. дополнительных квот, из них 3,5 тыс. – в сфере оказания услуг.

"Департамент миграции 17 ноября указал, что этой квоты хватит до конца года на транспорт, строительство и всех остальных, однако вечером того же дня показал, что больше нет, она закончилась. Ситуация несколько иная, чем пару лет назад, потому что все в растерянности и шоке в том плане, что ожидалось, что до конца года хватит, после окончания квоты процедура меняется", – сказал вице-министр.

Между тем генеральный секретарь Литовской национальной ассоциации автоперевозчиков Linava Зенонас Буйвидас утверждает, что квоты — это давняя проблема, и он предлагает упростить процедуру трудоустройства водителей.

"Это давняя проблема, потому что трудоустройство возможно, но затянется бюрократически. Служба занятости перегружена работой, а водители из недостающих нам профессий квотируются. Мы, как и прежде, пытаемся просить, чтобы квоту упразднили и можно было трудоустроить водителей в упрощенном порядке, как это было раньше", – сказал З. Буйвидас.