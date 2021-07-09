Соцмин не разрешил ввезти в Литву 15 000 водителей из третьих стран

Только разрешение на приезд работников из третьих стран компаниям обходится в 2 млн. евро в год. И это лишь небольшая часть убытков, больше всего убытков приносят отозванные договоры, невыполнение обязательств, штрафы.

В этом году квоты были исчерпаны два месяца назад (на весь год разрешили привезти 11 600 водителей). Два месяца компании ждали решения Соцмина. По словам генсека ассоциации LinavaЗенонаса Буйвидаса, вчерашнее сообщение Соцмина их шокировало.

"Это сознательное уничтожение бизнеса, без работников бизнес не может работать. Парламентский Комитет по экономике 19 мая рекомендовал выдать перевозчикам дополнительные квоты, поскольку лимит был исчерпан меньше чем за полгода. Окончательное решение должен был принять Соцмин. Каждый просроченный день для бизнеса – дополнительные убытки. Против этого выступает вице-министр Витаутас Шилинскас, который не слышит бизнес, игнорирует организации, объединяющие компании", – сказал Буйвидас.

По его словам, предоставление дополнительных квот одобряет и Служба занятости, которая признает, что не в силах восполнить такие ожидания и подготовить столько водителей. Есть 1600 человек, которые могли бы работать дальнобойщиками и из них 200 хотели бы пойти на такую работу.

По действующим правилам, квоты могут пересматривать раз в год, если не хватает работников. По словам вице-президента ассоциации Витаса Бучинскаса, из-за задержки в решении вопроса квот перевозчики вынуждены откладывать заказы, опаздывают с их выполнением, а это приводит к уплате неустойки клиентам.

"Это выливается в десятимиллионный ущерб бизнесу, ущерб растет с каждым годом. Небольшие компании не могут вернуть кредиты банкам, им грозят штрафы. Перевозчикам такая позиция Соцмина неясна (...). Это похоже на сознательное доведение бизнеса до больших убытков, а маленькие компании - до банкротства", – сказал он.

Без водителей, по словам Бучинскаса, компании не могут работать.

Буйвидас сказал, что вообще не понятно, для чего вводятся квоты, если речь идет о представителях дефицитных профессий.

"В Литве вообще не должно быть квот, поскольку катастрофически не хватает квалифицированных водителей. Поэтому использовать квоты на водителей, которых не хватает во всем мире - абсурд", – считает он.