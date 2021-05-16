Становится предметом роскоши

Самое дорогое жилье - в центре города. Например, на улице Кранто в кирпичном доме нестандартной планировки двухкомнатная квартира стоит 87 тысяч евро. В спальных районах цены немного ниже - здесь, в зависимости от этажа и обустройства, за двухкомнатную квартиру просят от 40 000 до 65 000 евро. Жилье продается еще до начала строительства, только по чертежам. За такую ​​квартиру площадью 52 кв. м. в районе Княудишкес просят 62 тысячи евро. За такую ​​цену застройщик обещает полную отделку квартиры.

При планировании покупки трехкомнатной квартиры придется открыть кошелек еще шире. Например, за квартиру на втором этаже в многоквартирном доме на улице Парко просят 63 тысячи евро, хотя квартира требует ремонта. И на этом же этаже, но отремонтированная квартира в кирпичном доме в районе Тульпес уже стоит 86 тысяч евро.

Превращают в бессрочных арендаторов

И экономисты, и эксперты по недвижимости предсказывают, что, если цены продолжат расти такими темпами, пузырь на рынке недвижимости, как это было во время кризиса 2008 года, неизбежно лопнет.

Вайдас Шукис, руководитель действующего в Паневежисе агентства недвижимости Hausitus, сказал, что цены на недвижимость ежегодно растут примерно на 5-6%, и это, по его словам, совершенно нормально. Однако изменения на этом рынке за последние годы удивили даже профессиональных игроков.

"За первое полугодие цены подскочили на 10-20%, особенно в квартирном секторе", - говорит В. Шукис.

Если ситуация не изменится, по мнению эксперта по недвижимости, собственное жилье для молодых семей так и останется мечтой. Люди станут вечными арендаторами, что давно является нормой в Европе, где сдается около 70 процентов домов.

"У нас бывают случаи, когда люди обращаются к нам, не вникая в ситуацию, но при имеющемся бюджете они не могут купить достойное жилье, поэтому вынуждены продолжать снимать", - сказал В. Шукис.

Лучшее время - пять лет назад

В. Шукис видит множество причин, по которым цены так резко подскочили за такое короткое время. Наверное, главное - сокращение предложения. Если раньше на одном из крупнейших рекламных порталов Паневежиса было около 390 объявлений о недвижимости, то сейчас их количество сократилось до 170. Однако количество покупателей осталось примерно одинаковым.

По словам В. Шукиса, отремонтированная одно- или двухкомнатная квартира на 2-3 этаже продается очень быстро. Иногда они даже не доходят до рекламных порталов.

"Это не тот случай, когда мы с закрытыми глазами продали бы все квартиры. Если человеку нужна именно такая квартира, он имеет тенденцию переплачивать до десяти процентов. И в следующий раз придется продавать по цене дешевле рыночной, особенно если квартира находится на свободном участке, этаже или доме, где, например, много социального жилья или проблемы с парковкой. Но так было всегда", - сказал В. Шукис.

Он шутит, что лучшее время для покупки дома - пять лет назад.

"Через пять лет мы, вероятно, скажем, что лучшее время для покупки дома - 2021 год. Всегда лучше внести в банк первоначальный взнос за собственное жилье, чем арендную плату. Пока кредит не будет выплачен, будет не один кризис, и деньги будут обесцениваться в несколько раз, поэтому семейное жилье - всегда лучшая инвестиция", - считает В. Шукис.

Последствия удаленной работы

Экономист Жигимантас Маурицас видит несколько факторов, способствующих росту цен на жилье. Одна из них - изменившиеся привычки населения во время пандемии. Некоторые люди работают во время карантина и продолжают делать это из дома. Это позволило заметить недостатки жилья, поэтому как в прошлом году, так и в начале этого года наибольшие потрясения на рынке были продиктованы потребностью в жилье лучшего качества и большего размера. Такие тенденции сейчас наблюдаются во всем мире.

"Еще один фактор - рост зарплат, особенно в бюджетной сфере. Люди с их доходом могут легко получить ипотеку в банке, и платы не станет для них обузой. Однако мы видим, что у широкого круга людей накопилось много сбережений, поэтому они покупают жилье без кредита", - сказал экономист.